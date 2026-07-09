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Песков прокомментировал планы США дать Киеву лицензию на производство Patriot

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что США продолжают поставлять вооружения Украине, в том числе и ракеты Patriot, но в отличие от европейцев, способствуют мирному выходу из конфликта.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киеву передадут лицензию на производство ракет системы Patriot.

"Что касается Patriot, да, это очевидный факт, США вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину - мы это знаем, - сказал Песков. - Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Владимир Путин, но вместе с тем некая такая двоякость здесь позиции Соединенных Штатов. США, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс".

По словам Пескова, в Кремле ценят эту позицию Вашингтона и приветствуют ее. "Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание нам кажется искренним, мы его приветствуем", - сказал он.

Владимир Путин Дмитрий Песков Patriot США Украина Дональд Трамп
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