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Пока Трамп Путину не звонил

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Телефонного звонка президенту Владимиру Путину от президента США Дональда Трампа пока не было, но Путин открыт к общению, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что у лидеров установлен конструктивный диалог, несмотря на некоторые расхождения.

"Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться, у них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, - сказал Песков. - Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу".

Трамп 8 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что до конца дня планирует телефонную беседу с Путиным.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
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