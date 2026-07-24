Поиск

Кремль принимает во внимание продолжающиеся поставки США оружия Киеву

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия учитывает продолжающиеся поставки США оружия Украине, но намерена использовать в своих интересах "дуализм" в позиции администрации Дональда Трампа по отношению к украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Учитываем, мы принимаем во внимание. Они продолжают накачивать Украину вооружениями", - сказал Песков.

"Такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию", - добавил он.

Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

РСПП исключил возможность достичь инфляции в 4% в ближайшее время

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

АФК "Система" назвала введенные против нее санкции ЕС необоснованными

Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года одобрен Совфедом

 Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года одобрен Совфедом

В Кирове жертвами ракетного удара стали шесть человек

Минэнерго отметило стабилизацию ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов

 Минэнерго отметило стабилизацию ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов

Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

 Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10723 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3317 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов