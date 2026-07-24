Кремль принимает во внимание продолжающиеся поставки США оружия Киеву

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия учитывает продолжающиеся поставки США оружия Украине, но намерена использовать в своих интересах "дуализм" в позиции администрации Дональда Трампа по отношению к украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Учитываем, мы принимаем во внимание. Они продолжают накачивать Украину вооружениями", - сказал Песков.

"Такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию", - добавил он.