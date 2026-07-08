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США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил в среду о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot.

"Мы собираемся дать вам лицензию на их производство", - сказал он в Анкаре во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наверное, мы это сделаем", - добавил Трамп.

Он также выразил уверенность, что Украина сможет наладить производство ракет Patriot в краткие сроки.

"Я думаю, вы можете начать производить их достаточно быстро... Я думаю, всем нравится эта идея", - сказал он Зеленскому.

Президент США подчеркнул, что производство системы достаточно сложное, добавив: "Мы покажем, как это делать. Это очень сложно, но вы быстро с этим разберетесь".

Дональд Трамп США Patriot Украина
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