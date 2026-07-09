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В Кремле назвали ошибочной логику, по которой эскалация приведет к урегулированию на Украине

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что последние заявления президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Марко Рубио по Украине свидетельствуют о том, что Вашингтон вернулся на курс эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не видим. Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это - ошибочное суждение", - сказал он.

Днем ранее Трамп сказал, что удары ВСУ по российской инфраструктуре - это эскалация, которая поможет закончить боевые действия и ускорить урегулирование, а Рубио сообщил, что обсуждаются возможности Украины наносить удары вглубь России.

"Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать, в какой, но приведет к тому, что нам придется делать бОльшую зону безопасности, бОльшу буферную зону", - продолжил Песков.

По его словам, нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.

"Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности", - добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков США Украина Марко Рубио Дональд Трамп
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