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В России детей на работу принимают 7% компаний

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Трудоустройство несовершеннолетних сейчас практикуют 7% российских компаний и организаций против 4% тремя годами ранее, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Охотнее всех подростков берет на работу средний бизнес (численность сотрудников от 100 до 1000 человек): 12% таких организаций берут подростков.

"Статистика вакансий показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, официантов и сотрудников заведений общественного питания", - отмечается в комментариях к исследованию.

Еще каждый десятый работодатель (10%) принимает подростков только на стажировку, чаще всех так поступает крупный бизнес (18%), то есть компании с численностью персонала более 1000 сотрудников.

79% компаний и организаций вообще не берут детей, оставшиеся 3% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Опрос проводили с 2 по 30 июня 2026 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровые службы компаний и организаций, в 197 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

SuperJob.ru
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