Центр управления полетам Российской орбитальной станции в Москве почти готов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) Российской орбитальной станции (РОС) в Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве технически почти готов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Мы сейчас находимся в зале, где будет расположен Центр управления полетом Российской орбитальной станции. Вот уже практически все технически готово", - сказал Баканов в интервью "Юнашев Live".

13 сентября 2025 года Баканов сообщил, что ЦУП РОС будет находиться в Национальном космическом центре. По его словам, там же будут расположены центры управления всей орбитальной группировкой России.

НКЦ построен на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева.

Планируется, что в Центр переедут более 30 организаций ракетно-космической отрасли. Он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.