Основатель S7 объяснил присутствие ГТЛК в сделке по поставке авиакомпании ста Ту-214

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Задача АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в будущей сделке по поставке авиакомпании S7 ста самолетов Ту-214 - привлечь госфинансирование, сказал журналистам на форуме НАИС-2026 основатель и акционер S7 Владислав Филев.

"Для этого там ГТЛК, да", - сказал он.

"Если государство хочет иметь свою авиацию, чтобы летали пассажиры, то это нужно делать дешево. А если оно хочет иметь свой авиапром, то создание авиапрома стоит дорого. И это два противоречия, - отметил Филев. - Если государство хочет решать их одновременно, значит оно должно стать посредине и сказать: "Да, авиапром, у тебя получилось дорого, но я это возьму и отдам это задешево". И вот ГТЛК фактически эту задачу и призвано решать".

5 февраля S7, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и ГТЛК подписали меморандум по поставке ста Ту-214. До конца 2026 года стороны планируют определить сроки поставок (ориентировочно с 2029 года), объемы и другие существенные условия будущей сделки. Сообщалось, что ГТЛК в проекте выступит финансовым партнером и заказчиком.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал "Туполева" ОАК) ограниченной серией, в основном в интересах госструктур. После прекращения поставок в Россию Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские. Первые поставки таких машин, согласно официальным заявлениям, ожидаются в 2026 году.