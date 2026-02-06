Поиск

Основатель S7 объяснил присутствие ГТЛК в сделке по поставке авиакомпании ста Ту-214

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Задача АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в будущей сделке по поставке авиакомпании S7 ста самолетов Ту-214 - привлечь госфинансирование, сказал журналистам на форуме НАИС-2026 основатель и акционер S7 Владислав Филев.

"Для этого там ГТЛК, да", - сказал он.

"Если государство хочет иметь свою авиацию, чтобы летали пассажиры, то это нужно делать дешево. А если оно хочет иметь свой авиапром, то создание авиапрома стоит дорого. И это два противоречия, - отметил Филев. - Если государство хочет решать их одновременно, значит оно должно стать посредине и сказать: "Да, авиапром, у тебя получилось дорого, но я это возьму и отдам это задешево". И вот ГТЛК фактически эту задачу и призвано решать".

5 февраля S7, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") и ГТЛК подписали меморандум по поставке ста Ту-214. До конца 2026 года стороны планируют определить сроки поставок (ориентировочно с 2029 года), объемы и другие существенные условия будущей сделки. Сообщалось, что ГТЛК в проекте выступит финансовым партнером и заказчиком.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал "Туполева" ОАК) ограниченной серией, в основном в интересах госструктур. После прекращения поставок в Россию Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские. Первые поставки таких машин, согласно официальным заявлениям, ожидаются в 2026 году.

S7 Владислав Филев ГТЛК ОАК Ту-214 Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

 "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8337 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });