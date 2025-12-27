Минпромторг РФ рассчитывает на выпуск восьми Ту-214 в 2026 году
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м двенадцати, а начиная с 2028 года - 20 единиц ежегодно, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
"20 единиц ежегодно - это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель. <...> Это стало возможным и благодаря большой программе обновления основных фондов, строительству новых корпусов, ну и работе по бережливому производству на самом предприятии", - сказал Алиханов журналистам в субботу в ходе посещения "Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова".
Говоря о потенциальных заказчиках Ту-214, министр сообщил, что есть "ряд договоренностей". "Пока целимся к первому кварталу следующего года. Надеемся, что договоренность эта состоится и будет уже превращена в реально действующий контакт", - отметил Алиханов.
Ранее в субботу Ту-214 с импортозамещенными комплектующими, включая комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции.
Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") ограниченной серией. После прекращения поставок в РФ Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские. В соответствии с утвержденной в 2024 году Комплексной программой развития авиаотрасли (КПГА), на 2025 год был запланирован выпуск четырех таких машин, на 2026-й - семи, а всего до 2030 года - 115. При этом сообщалось, что КПГА будет обновлена.