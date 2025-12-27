Поиск

Минпромторг РФ рассчитывает на выпуск восьми Ту-214 в 2026 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м двенадцати, а начиная с 2028 года - 20 единиц ежегодно, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

В РоссииТу-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного измененияТу-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного измененияЧитать подробнее

"20 единиц ежегодно - это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель. <...> Это стало возможным и благодаря большой программе обновления основных фондов, строительству новых корпусов, ну и работе по бережливому производству на самом предприятии", - сказал Алиханов журналистам в субботу в ходе посещения "Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова".

Говоря о потенциальных заказчиках Ту-214, министр сообщил, что есть "ряд договоренностей". "Пока целимся к первому кварталу следующего года. Надеемся, что договоренность эта состоится и будет уже превращена в реально действующий контакт", - отметил Алиханов.

Ранее в субботу Ту-214 с импортозамещенными комплектующими, включая комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") ограниченной серией. После прекращения поставок в РФ Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские. В соответствии с утвержденной в 2024 году Комплексной программой развития авиаотрасли (КПГА), на 2025 год был запланирован выпуск четырех таких машин, на 2026-й - семи, а всего до 2030 года - 115. При этом сообщалось, что КПГА будет обновлена.

Антон Алиханов Ту-214
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения

В аэропорту Внуково введены временные ограничения

Открыт новый путепровод на месте рухнувшего моста в Вязьме

Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

 Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем

Среди погибших на реке Лене, где затонула машина, мужчина, которого нашли на берегу

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Татьяна Громова назначена главой "Роскадастра"

Жительница Донецка задержана по подозрению в шпионаже

Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

 Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7979 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });