Минпромторг РФ рассчитывает на выпуск восьми Ту-214 в 2026 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м двенадцати, а начиная с 2028 года - 20 единиц ежегодно, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"20 единиц ежегодно - это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель. <...> Это стало возможным и благодаря большой программе обновления основных фондов, строительству новых корпусов, ну и работе по бережливому производству на самом предприятии", - сказал Алиханов журналистам в субботу в ходе посещения "Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова".

Говоря о потенциальных заказчиках Ту-214, министр сообщил, что есть "ряд договоренностей". "Пока целимся к первому кварталу следующего года. Надеемся, что договоренность эта состоится и будет уже превращена в реально действующий контакт", - отметил Алиханов.

Ранее в субботу Ту-214 с импортозамещенными комплектующими, включая комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции.