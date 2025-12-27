Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе "Ростеха" (контролирует ПАО "ОАК").
"Фактически коллеги разработали новый передовой комплекс БРЭО. Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов", - заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, чьи слова передала-пресс-служба госкорпорации.
Одобрение импортозамещенного Ту-214 открывает путь к серийному выпуску самолетов для поставок отечественным авиакомпаниям, отметил глава Минтранса Андрей Никитин.
"По планам ПАО "ОАК" планируется увеличение выпуска Ту-214 до 20 единиц в год к концу 2027 года. Серийное производство обеспечит рабочие места, развитие региона и рост технологических компетенций. Уверен, что разработчик самолета ПАО "Туполев" продолжит дальнейшее совершенствование конструкции самолета для удовлетворения ожиданий эксплуатантов. А завод обеспечит необходимые объемы выпуска этих самолетов", - сказал он.
Самолет-летающая лаборатория Ту-214 после доработки в рамках импортозамещения совершил первый полет в ноябре 2024 года. В дальнейшем были проведены доводочные полеты, и в феврале 2025 года машина приступила к выполнению программы дополнительных сертификационных испытаний, которая на сегодня завершена.
Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") ограниченной серией. После прекращения поставок в РФ Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские.
В соответствии с утвержденной в 2024 году Комплексной программой развития авиаотрасли (КПГА), на 2025 год был запланирован выпуск четырех таких машин, на 2026-й - семи, а всего до 2030 года - 115. При этом сообщалось, что КПГА будет обновлена.