Поиск

Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения
Caмолет Ту-214 выполняет демонстрационный полет
Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе "Ростеха" (контролирует ПАО "ОАК").

"Фактически коллеги разработали новый передовой комплекс БРЭО. Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов", - заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, чьи слова передала-пресс-служба госкорпорации.

Одобрение импортозамещенного Ту-214 открывает путь к серийному выпуску самолетов для поставок отечественным авиакомпаниям, отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

В РоссииКазанский авиазавод сохраняет планы по выходу на темп в 20 Ту-214 в годЧитать подробнее

"По планам ПАО "ОАК" планируется увеличение выпуска Ту-214 до 20 единиц в год к концу 2027 года. Серийное производство обеспечит рабочие места, развитие региона и рост технологических компетенций. Уверен, что разработчик самолета ПАО "Туполев" продолжит дальнейшее совершенствование конструкции самолета для удовлетворения ожиданий эксплуатантов. А завод обеспечит необходимые объемы выпуска этих самолетов", - сказал он.

Самолет-летающая лаборатория Ту-214 после доработки в рамках импортозамещения совершил первый полет в ноябре 2024 года. В дальнейшем были проведены доводочные полеты, и в феврале 2025 года машина приступила к выполнению программы дополнительных сертификационных испытаний, которая на сегодня завершена.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") ограниченной серией. После прекращения поставок в РФ Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские.

В соответствии с утвержденной в 2024 году Комплексной программой развития авиаотрасли (КПГА), на 2025 год был запланирован выпуск четырех таких машин, на 2026-й - семи, а всего до 2030 года - 115. При этом сообщалось, что КПГА будет обновлена.

Ту-214 Ростех ОАК Минпромторг Антон Алиханов Минтранс Андрей Никитин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

 Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем

Среди погибших на реке Лене, где затонула машина, мужчина, которого нашли на берегу

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Татьяна Громова назначена главой "Роскадастра"

Жительница Донецка задержана по подозрению в шпионаже

Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

 Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

Машина с людьми провалилась под лед в Якутии

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

 Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7979 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });