Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

Caмолет Ту-214 выполняет демонстрационный полет Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе "Ростеха" (контролирует ПАО "ОАК").

"Фактически коллеги разработали новый передовой комплекс БРЭО. Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов", - заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, чьи слова передала-пресс-служба госкорпорации.

Одобрение импортозамещенного Ту-214 открывает путь к серийному выпуску самолетов для поставок отечественным авиакомпаниям, отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

"По планам ПАО "ОАК" планируется увеличение выпуска Ту-214 до 20 единиц в год к концу 2027 года. Серийное производство обеспечит рабочие места, развитие региона и рост технологических компетенций. Уверен, что разработчик самолета ПАО "Туполев" продолжит дальнейшее совершенствование конструкции самолета для удовлетворения ожиданий эксплуатантов. А завод обеспечит необходимые объемы выпуска этих самолетов", - сказал он.

Самолет-летающая лаборатория Ту-214 после доработки в рамках импортозамещения совершил первый полет в ноябре 2024 года. В дальнейшем были проведены доводочные полеты, и в феврале 2025 года машина приступила к выполнению программы дополнительных сертификационных испытаний, которая на сегодня завершена.