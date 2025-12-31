ОАК направит выделенные на широкофюзеляжный самолет 2,6 млрд рублей на модернизацию Ту-214 и МС-21

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") перенаправить неиспользованные средства, выделявшиеся на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на модернизацию самолетов Ту-214 и МС-21.

Так, до 400 млн руб. ОАК сможет потратить на продление сроков эксплуатации не менее четырех самолетных узлов связи на Ту-214 "Специального летного отряда "Россия". Это работа должна быть выполнена до конца 2028 года, сказано в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации во вторник.

Еще до 2,2 млрд руб. разрешено направить на снижение веса и улучшение летно-технических и аэродинамических характеристик МС-21-310. Задачи требуется выполнить до конца 2027 года.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") ограниченной серией, в основном в интересах госструктур. После прекращения поставок в РФ Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские. Первые поставки таких машин ожидаются в 2026 году.

МС-21-310 - базовая версия семейства самолетов МС-21, разработкой которого занимается ПАО "Яковлев" (входит в ОАК). Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих. Сообщалось, что "русифицированный" МС-21-310 получился тяжелее, чем предполагалось, что не позволяет обеспечить заявленную ранее дальность полета (5100 км). По данным сайта разработчика, в двуклассной компоновке на 175 человек самолет сможет преодолевать расстояние до 3830 км. Старт серийного выпуска МС-21 запланирован на конец 2026 года.

Несколько лет назад велась работа над созданием российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, однако санкции против РФ привели к тому, что стороны решили изменить формат сотрудничества с совместного производства на заказчик-исполнитель.