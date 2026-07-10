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В Ярославской области сохраняется сложная ситуация с топливом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сложная ситуация с топливом сохраняется в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев в мессенджере Мах в пятницу.

"Сегодня есть два основных фактора, которые создают дополнительную нагрузку на автозаправочные станции области. Во-первых, в соседних регионах топлива практически нет, и жители этих регионов приезжают заправляться именно к нам. Во-вторых, сейчас летний сезон, Ярославскую область посещает большое количество людей, многие следуют через регион транзитом. Все это существенно увеличивает спрос на бензин", - подчеркнул Евраев.

Кроме того, по словам губернатора, Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг, и распределение произведенного топлива определяется не здесь, а исключительно на федеральном уровне.

"Мы ежедневно на связи с федеральным оперативным штабом и стараемся максимально возможные объемы направлять к нам, в Ярославскую область", - отметил Евраев.

Михаил Евраев Ярославская область
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