Глава Федерации профсоюзов заявил, что забастовки в РФ - "точечные истории"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Забастовки на российских предприятиях в настоящее время случаются, но являются крайней мерой, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".

"(Забастовки - ИФ) случаются, но это точечные истории. В ряде отраслей забастовки вообще запрещены, например, на транспорте, в оборонке", - сказал Черногаев, отвечая на вопрос издания о том, бывают ли сейчас в стране забастовки.

"Забастовка - это крайняя мера. Они возникают там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами. Как говорится, находит коса на камень, когда руководитель ни под каким предлогом не хочет решать вопросы, возникшие у коллектива", - добавил он.

Нежелание работодателей выплачивать сотрудникам зарплату - это, по словам Черногаева, "лишь одна из причин".

"Где-то есть попытка закрыть производство и руководство не предпринимает никаких мер к его спасению. Наиболее критично, если это производство градообразующее", - подчеркнул глава ФНПР.

На вопрос о том, как Федерация независимых профсоюзов России реагирует на такие ситуации, Черногаев заявил, что "по-разному".

"В одних случаях помогает работа межведомственной комиссии, в других - выезжаем на предприятие и вступаем в переговоры с работодателями", - сказал он.