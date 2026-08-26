Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца потребительские цены к 24 августа стали меньше на 0,07%, с начала года цены выросли на 4,68%.

Из данных за 24 дня августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 августа снизилась до 6,08% с 6,09% на 17 августа (на конец июля годовая инфляция составляла 5,98%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,23% на 24 августа с 6,13% на 17 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Детали

Плодоовощная продукция с 18 по 24 августа подешевела на 1,9% после снижения цен на 2,1% неделей ранее. В том числе капуста упала в цене на 4,6%, картофель - на 4,2%, морковь - на 3,8%, помидоры - на 3,1%. Выросли цены на огурцы - на 2,4%.

Подорожали за неделю сахарный песок - на 1,6%, крупа гречневая - на 1,1%, пшено - на 0,7%, мясо кур и рыба мороженая - на 0,5%, масло подсолнечное - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны - на 0,9%.

Цены на бензин с 18 по 24 августа поднялись на 0,89% после роста на 0,51% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 19,38%), на дизельное топливо снизились на 0,03% после сокращения на 0,42% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,37% больше).

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России - на 6,2%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 14%, продолжив тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики (большинство аналитиков при этом ожидало сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%).

Направленного сигнала в заявлении ЦБ не оказалось. Регулятор вместо умеренно мягкой июньской фразы ограничился нейтральной: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий".

При этом ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,5-14,6% с 14,0-14,5% в предыдущем апрельском прогнозе, на 2027 год - до 10,5-12,5% с 8-10%, на 2028 год - до 8-9% с 7,5-8,5%.

Одновременно ЦБ пересмотрел в большую сторону прогноз по инфляции в РФ в 2026 году - до 6-7% с 4,5-5,5% в апрельской версии. Но уверенность в досягаемости таргета на следующий год Банк России подтвердил: он по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году и дальнейшего нахождения ее на этом уровне.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2026 году составляет 6,6% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), в 2027 году - 4,7% (4,6% по опросу месяц назад).