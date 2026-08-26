Открытое пламя потушили на складе Wildberries в Тамбовской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано в логистическом центре Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщает областное правительство со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тамбовской области.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировано в 16:50.

На месте работали 109 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России - 70 человек, 26 единиц техники, вертолет Ми-8 АСЦ "Жуковского", произведено 56 сбросов воды.