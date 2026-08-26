Девять человек погибли из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали с применением беспилотника рейсовый автобус "Лисичанск - Стаханов" на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск, в результате атаки погибли девять человек, еще пятеро пострадали, сообщил в среду глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"В автобусе находились 15 пассажиров. В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения. Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

По его данным, еще троим пассажирам и водителю оказана необходимая медицинская помощь, их направили на амбулаторное лечение.