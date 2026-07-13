"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 27 июля из-за корпоративного отпуска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" приостановил в понедельник производство основной продукции в связи с уходом сотрудников в двухнедельный корпоративный отпуск.

Корпоративный отпуск в июле продлится 14 дней, с 13 по 26 июля.

Как сообщалось, первоначально автопроизводитель планировал в этом году отправить персонал в летний отпуск на три недели, но затем решил сократить его продолжительность до двух недель - в связи с ростом заказов на грузовики нового модельного ряда К5.

"В связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся трех недель составит традиционные две недели", - подтвердил глава предприятия Сергей Когогин в интервью корпоративной газете "Вести КАМАЗа" 9 июля. По его словам, рост заказов дает руководству "КАМАЗа" повод для "осторожного оптимизма" по динамике продаж во второй половине 2026 года.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в РФ.