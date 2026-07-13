Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля
США и Иран обменялись ударами, три человека погибли в результате атаки БПЛА на Подмосковье, Янник Синнер выиграл Уимблдон
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- ВС США нанесли новые удары по Ирану на фоне эскалации противостояния вокруг Ормузского пролива. КСИР ответил атакой на военные базы США в Иордании и Бахрейне. МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении международного права и предупредил о недопустимости содействия Соединенным Штатам.
- Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 БПЛА на Московскую область, три человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
- В хуторе Вязники Ставропольского края в результате удара БПЛА произошло возгорание на территории промзоны, на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы.
- В Бангкоке в результате крупного пожара в пабе Na Ladprao погибли по меньшей мере 27 человек, десятки пострадали. Причины пожара выясняют.
- "КАМАЗ" приостановил производство основной продукции в связи с уходом сотрудников в корпоративный отпуск. Он продлится 14 дней - с 13 по 26 июля.
- Сенаторы-демократы призвали членов Конгресса США принять законопроект об усилении санкций против РФ в память о его авторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Грэм скончался в субботу вечером на 72-м году жизни.
- Археологическая миссия Лейденского университета обнаружила в некрополе Шейх Абд эль-Курна на западном берегу Луксора (Египет) гробницу возрастом около 3000 лет. Памятник датируется эпохой Рамессидов (XIX-XX династии).
- Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя Германии Александра Зверева в финале Уимблдонского турнира в Великобритании (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4).