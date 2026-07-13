Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

США и Иран обменялись ударами, три человека погибли в результате атаки БПЛА на Подмосковье, Янник Синнер выиграл Уимблдон

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли новые удары по Ирану на фоне эскалации противостояния вокруг Ормузского пролива. КСИР ответил атакой на военные базы США в Иордании и Бахрейне. МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении международного права и предупредил о недопустимости содействия Соединенным Штатам.

- Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 БПЛА на Московскую область, три человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

- В хуторе Вязники Ставропольского края в результате удара БПЛА произошло возгорание на территории промзоны, на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы.

- В Бангкоке в результате крупного пожара в пабе Na Ladprao погибли по меньшей мере 27 человек, десятки пострадали. Причины пожара выясняют.

- "КАМАЗ" приостановил производство основной продукции в связи с уходом сотрудников в корпоративный отпуск. Он продлится 14 дней - с 13 по 26 июля.

- Сенаторы-демократы призвали членов Конгресса США принять законопроект об усилении санкций против РФ в память о его авторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Грэм скончался в субботу вечером на 72-м году жизни.

- Археологическая миссия Лейденского университета обнаружила в некрополе Шейх Абд эль-Курна на западном берегу Луксора (Египет) гробницу возрастом около 3000 лет. Памятник датируется эпохой Рамессидов (XIX-XX династии).

- Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя Германии Александра Зверева в финале Уимблдонского турнира в Великобритании (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

Индексы США выросли в пятницу

 Индексы США выросли в пятницу

Иран наносит ответные удары по базам США в Иордании и Бахрейне

 Иран наносит ответные удары по базам США в Иордании и Бахрейне

Удары США по Ирану продолжаются уже более трех часов

В Конгрессе США призывают принять законопроект Грэма об усилении санкций против РФ

 В Конгрессе США призывают принять законопроект Грэма об усилении санкций против РФ

Тегеран осуждает атаки со стороны Вашингтона и предостерегает соседние страны от содействия им

CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе

 CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе

В Бангкоке в результате пожара в пабе погибли по меньшей мере 27 человек

Иран утверждает, что поразил в Кувейте пусковые установки США HIMARS
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10489 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3067 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов