Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

США и Иран обменялись ударами, три человека погибли в результате атаки БПЛА на Подмосковье, Янник Синнер выиграл Уимблдон

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли новые удары по Ирану на фоне эскалации противостояния вокруг Ормузского пролива. КСИР ответил атакой на военные базы США в Иордании и Бахрейне. МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении международного права и предупредил о недопустимости содействия Соединенным Штатам.

- Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 БПЛА на Московскую область, три человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

- В хуторе Вязники Ставропольского края в результате удара БПЛА произошло возгорание на территории промзоны, на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы.

- В Бангкоке в результате крупного пожара в пабе Na Ladprao погибли по меньшей мере 27 человек, десятки пострадали. Причины пожара выясняют.

- "КАМАЗ" приостановил производство основной продукции в связи с уходом сотрудников в корпоративный отпуск. Он продлится 14 дней - с 13 по 26 июля.

- Сенаторы-демократы призвали членов Конгресса США принять законопроект об усилении санкций против РФ в память о его авторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Грэм скончался в субботу вечером на 72-м году жизни.

- Археологическая миссия Лейденского университета обнаружила в некрополе Шейх Абд эль-Курна на западном берегу Луксора (Египет) гробницу возрастом около 3000 лет. Памятник датируется эпохой Рамессидов (XIX-XX династии).

- Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя Германии Александра Зверева в финале Уимблдонского турнира в Великобритании (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4).