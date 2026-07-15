Военные заявили, что ночью поражены цели в портах Одесской и Николаевской областей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в результате ночных групповых ударов поражены объекты и суда в украинских портах "Одесса", "Черноморск" и "Днепро-Бугский".

"В результате ударов в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На территории порта "Одесса" поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", - сказано в сообщении министерства.

"В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявших доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.

"В порту "Днепро-Бугский" (государственное предприятие "Днепро-Бугский морской торговый порт") Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ", - заявило Минобороны РФ.