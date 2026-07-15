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Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду днем в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок зарегистрирован 15 июля в 14:42 по местному времени (05:42 мск) с эпицентром в Тихом океане в 210 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 64,6 км под морским дном.

В Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС региона. Тревога цунами не объявлялась.

Спустя шесть минут произошло второе землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в том же районе и очагом на глубине 72 км, сообщают сейсмологи.

По данным ГУ МЧС, жители краевого центра ощутили его также силой до двух баллов.

Петропавловск-Камчатский МЧС
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Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки

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