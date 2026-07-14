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В Совбезе РФ заявили о росте криминальной активности подростков в I полугодии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Количество подростков, совершивших террористические деяния в результате вербовки, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем в два раза, заявили в пресс-службе Совбеза РФ во вторник.

"По итогам первого полугодия 2026 года на фоне общего снижения числа зарегистрированных в стране преступлений отмечается рост криминальной активности подростков", - говорится в сообщении.

В СБ РФ отметили, что в условиях проведения специальной военной операции продолжается активная деятельность Киева по дестабилизации общественно-политической обстановки в России с использованием диверсионно-террористических методов и задействованием в них молодежи.

"В результате вербовочных мероприятий, а также применения методов социальной инженерии, осуществляемых преимущественно посредством сети Интернет, в январе-июне 2026 года в 2,2 раза увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в 1,4 раза - экстремистской направленности", - сказали в Совбезе.

По данным СБ РФ, за первое полугодие 2026 года выявлено 11,4 тыс. человек, преступивших уголовный закон в возрасте до 18 лет, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года.

"Более чем на три четверти (с 233 до 415, +78,1%) увеличилось количество несовершеннолетних, входивших в составы организованных групп и преступных сообществ", - заявили в пресс-службе.

По информации СБ РФ, у подростковой преступности доминируют криминальные посягательства на имущество, а также около четверти уголовных правонарушений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

"Одновременно фиксируется наивысшая с 2017 года интенсивность совершаемых самими учащимися вооруженных нападений в образовательных учреждениях", - сообщили в Совбезе РФ.

"По данным МВД России, в 2025/2026 учебном году (с сентября 2025 г. по май 2026 г.) совершено 26 таких атак, 21 из которых - в течение текущего года", - сказано в сообщении.

В Совбезе РФ заявили, что выработка и реализация комплекса дополнительных мер, направленного на повышение эффективности работы государственных органов по предупреждению противоправных деяний несовершеннолетних, находится в поле постоянного внимания.

Совбез РФ
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