Более 50 БПЛА из 340 летевших в направлении Московского региона были уничтожены на подлете к столице

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников, более 50 из которых были уничтожены на подлете к столице, а остальные - на дальних подступах.

"За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве", - написал он в своем канале в Max во вторник.