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Что произошло за день: вторник, 14 июля

Предотвращен теракт на предприятии в Московской области, к МКС стартовал "Союз" с российско-американским экипажем на борту, РКН заявил о своей непричастности к сбою в работе ряда сервисов у россиян

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье. Исполнителем стал бывший контрактник ЧВК "Вагнер". Спецслужба обнародовала кадры распаковки, подготовки, запуска и уничтожения подготовленных террористами FPV-дронов. Кроме этого представлены отрывки телефонных переговоров, в том числе организатора теракта Альберта Васильева (рэпера "Киевстонера").

- "Союз МС-29" стартовал к МКС с Байконура. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

- Роскомнадзор заявил, что не блокировал Google, Apple и GitHub в РФ. Во вторник пользователи жаловались на проблемы с доступом к этим ресурсам.

- Дональд Трамп заявил, что страны Персидского залива в качестве оплаты за движение судов через Ормузский пролив должны будут инвестировать в экономику США. По его словам, руководители стран региона убедили его отказаться от идеи брать 20% со стоимости грузов в счет оплаты охраны пролива в пользу экономических соглашений между странами.

- Петербургская биржа внедрит механизм поставки бензина только конечным потребителям. С 21 июля покупать на бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей).

- СКР сообщил о возбуждении почти 1 тыс. уголовных дел о невыплате зарплаты. Ущерб составил 11 млрд рублей, заявили в ведомстве.

- В Кремле назвали ошибочной позицию Ильхама Алиева по украинскому конфликту. Так Дмитрий Песков охарактеризовал высказывание президента Азербайджана, который заявил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также говорил об "оккупации" ее земель.

- В Минпросвещения разъяснили правила зачисления в 10-й класс. Там заверили, что каждый выпускник 9-го класса, получивший аттестат об основном общем образовании, имеет конституционное право продолжить обучение в 10-м классе. Однако и школы имеют право проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления.

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