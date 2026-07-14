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"Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

"Договорились о трех основных вещах. Первое - продление совместной работы МКС до 2030 года", - сказал Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" с Международной космической станцией.

"Второе - мы, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС", - сказал Баканов.

Глава НАСА Джаред Айзекман, в свою очередь, уточнил, что обсуждаемый вопрос касается общих стандартов, которые можно использовать в дальнейшем для станций обеих стран.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17:48 мск 14 июля. В 20:52 мск он пристыковался к МКС. На "Союзе МС-29" на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и два выхода в открытый космос.

НАСА Роскосмос МКС
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