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Минфин предложил включить в норматив биржевых продаж топлива реализацию по договорам, устанавливаемым правительством

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минфин предложил включить в норматив биржевых продаж нефтепродуктов реализацию топлива вне биржи в случаях, которые определит правительство.

Это одна из новаций проекта поправок к Налоговому кодексу, направленных на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов, который подготовило ведомство.

Как сообщил источник "Интерфакса", предполагается внести изменения в статью 193 НК, в пункт, обуславливающий обнуление ставки акциза на нефть при невыполнении условия минимальной биржевой реализации нефтепродуктов. Сейчас для целей этого пункта реализацией признается заключение договора купли-продажи на биржевых торгах, его предлагается дополнить словами "и (или) отгрузка при выполнении заключенных договоров купли-продажи в иных случаях, установленных правительством".

Как сказано в пояснительной записке, предлагается "уточнить условие о минимальной величине реализации на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье, а именно что определение доли биржевых продаж нефтепродуктов будет осуществляться с учетом особенностей, устанавливаемых правительством".

В качестве мер по стабилизации топливного рынка правительство уже решило снизить норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10% (решение вступило в силу, действует с июля до октября), дизтоплива - с 16% до 10% (решение должно быть подготовлено, сроки пока неизвестны).

Поправки к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, правительство рассмотрит 16 июля. Затем их внесут в Госдуму.

Минфин правительство Госдума
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