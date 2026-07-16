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Бензин в Крыму поступит в свободную продажу в четверг на 41 АЗС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа бензина в Крыму в четверг ведется на 41 автозаправочной станции, сообщается в материалах Минтопэнерго республики.

Ведомство в своем канале в Max опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже отпускается бензин марки Аи-95 Ultra с 10:00 по московскому времени. В среду в продаже также был только бензин Аи-95 Ultra, отпуск велся на 43 АЗС.

В Севастополе в четверг бензин продают свободно на пяти АЗС, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

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