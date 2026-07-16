На Транссибе в Пермском крае сошли с рельсов шесть вагонов с глиноземом

По предварительным данным, это произошло из-за размыва земляного полотна

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Пермском крае на перегоне Кишерть - Шумково Транссибирской магистрали сошли с рельсов шесть вагонов и секция локомотива грузового поезда, из-за этого будут задерживаться пассажирские составы, сообщил филиал ОАО "РЖД" "Свердловская железная дорога".

Авария произошла на двухпутном электрифицированном участке в 23:31 по Москве 15 июля. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают восстановительные бригады, обстоятельства схода вагонов выясняются.

Из-за блокировки перегона ряд поездов дальнего следования и пригородных электричек следуют в объезд.

Так, поезда №73 Тюмень - Санкт-Петербург, №69 Чита - Москва, №149 Челябинск - Петербург и №109 Новый Уренгой - Москва проследуют через станции Кузино и Лысьва с выходом на основной маршрут по станции Пермь.

Поезда №1 Владивосток - Москва и №85 Серов - Москва направлены через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовскую с выходом на основной маршрут по станции Пермь.

Встречные поезда №72 Петербург - Екатеринбург, №2 Москва - Владивосток и №802 Пермь - Екатеринбург изменят маршрут через Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной путь по станции Екатеринбург.

Пассажиров, чьи поезда будут опаздывать больше чем на 4 часа, обеспечат питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.

Меняется и порядок курсирования электричек.

Поезда №6192 Верещагино - Кордон и №7164 Пермь - Кордон следуют до Кунгура, далее пассажиров перевозят автотранспортом до Кишерти. Электрички №7166 Пермь - Кишерть и №7170 Верещагино - Кишерть также следуют только до Кунгура.

Поезд №7175/7163 Шаля - Кордон - Пермь-2 отменен.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал локальный размыв земляного полотна. Угрозы экологической безопасности не возникло.

"Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено до завершения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Центральное межрегиональное управление на транспорте СКР сообщило, что повреждена одна из опор контактной сети. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)

Последние несколько дней в Пермском крае идут ливни.