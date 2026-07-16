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Трамп поручил торгпреду США ввести 25-процентную пошлину на импорт из Бразилии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что власти США по поручению президента Дональда Трампа введут 25-процентные пошлины на большую часть импортируемых из Бразилии товаров.

"Президент Трамп поручил Управлению торгового представителя США (USTR) ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта. Не должно быть сомнений в причинах: президент Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ИФ) и его правительство вели переговоры с США недобросовестно", - написал Рубио в соцсети X.

Госсекретарь отметил, что экономическая политика да Силвы "плоха для американцев и плоха для бразильцев".

"В течение последнего года Лула ставил свое эго выше, чем заключение соглашения для благополучия бразильского народа, и эти пошлины - цена за это", - заявил Рубио.

Марко Рубио США Луис Инасиу Лула да Силва Дональд Трамп
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