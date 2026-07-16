Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Также предлагается ввести демпфер по импорту дизтоплива по аналогии с бензином

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает в течение года выплачивать демпфер по средним дистиллятам, а также платить демпфер при импорте дизельного топлива. Такие предложения содержатся в проекте поправок к Налоговому кодексу, разработанных Минфином и направленных на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов, сообщил источник "Интерфакса".

Правительство рассмотрит эти поправки к законопроекту, вносящему изменения в НК и уже принятому Госдумой в первом чтении, 16 июля.

Выплату предлагается установить с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. При этом размер демпфера предлагается установить таким же, как для дизельного топлива.

Кроме того, предлагается выплачивать демпфер при импорте дизельного топлива по аналогии с бензином, при этом выплаты будут производиться в месяцы, когда одновременно действовали запреты на экспорт как дизтоплива, так и керосина.

Как говорится в поправках, с текстом которых ознакомился "Интерфакс", при ввозе дизтоплива из Белоруссии предлагается повысить коэффициент компенсации до 0,9, а при определении демпфера при импорте дизтоплива из третьих стран рассчитывать экспортную альтернативу от цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты. ФАС должна представить методику определения экспортного паритета.

"Ввести по аналогии с автомобильным бензином "импортный демпфер" в отношении ввозимого дизельного топлива из третьих стран и повысить коэффициент компенсации до 0,9 при ввозе дизельного топлива из Белоруссии, который будет выплачиваться из бюджета за соответствующий месяц в случае, если в предыдущем месяце действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов из России", - говорится в тексте пояснительной записки, подготовленной Минфином.