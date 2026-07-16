Поиск

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Также предлагается ввести демпфер по импорту дизтоплива по аналогии с бензином

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает в течение года выплачивать демпфер по средним дистиллятам, а также платить демпфер при импорте дизельного топлива. Такие предложения содержатся в проекте поправок к Налоговому кодексу, разработанных Минфином и направленных на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов, сообщил источник "Интерфакса".

Правительство рассмотрит эти поправки к законопроекту, вносящему изменения в НК и уже принятому Госдумой в первом чтении, 16 июля.

Выплату предлагается установить с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. При этом размер демпфера предлагается установить таким же, как для дизельного топлива.

Кроме того, предлагается выплачивать демпфер при импорте дизельного топлива по аналогии с бензином, при этом выплаты будут производиться в месяцы, когда одновременно действовали запреты на экспорт как дизтоплива, так и керосина.

Как говорится в поправках, с текстом которых ознакомился "Интерфакс", при ввозе дизтоплива из Белоруссии предлагается повысить коэффициент компенсации до 0,9, а при определении демпфера при импорте дизтоплива из третьих стран рассчитывать экспортную альтернативу от цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты. ФАС должна представить методику определения экспортного паритета.

"Ввести по аналогии с автомобильным бензином "импортный демпфер" в отношении ввозимого дизельного топлива из третьих стран и повысить коэффициент компенсации до 0,9 при ввозе дизельного топлива из Белоруссии, который будет выплачиваться из бюджета за соответствующий месяц в случае, если в предыдущем месяце действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов из России", - говорится в тексте пояснительной записки, подготовленной Минфином.

Минфин Правительство ФАС Белоруссия Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

 VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

 Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

Рубль утром дешевеет к юаню на фоне незначительных изменений на рынке нефти

TSMC во II квартале увеличила чистую прибыль на 77%, лучше прогноза

Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

 Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

МВФ отметил сокращение возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10552 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3162 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов