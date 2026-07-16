Пять человек, в том числе двое детей, ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В результате атак дронов ВСУ по Белгородской области пять человек получили ранения, в их числе двое детей, сообщает региональный оперштаб утром в четверг.

"Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. Они были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. У 13-летней девочки диагностированы осколочные ранения области шеи и голени, у её 16-летней сестры - касательное ранение плеча (...) 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Max.

Еще двое человек пострадали при атаке беспилотника по автомобилю, информирует оперштаб.