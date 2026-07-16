В Приморье в ЗАТО Фокино отключили подачу воды после ливней

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Приморье после ливней ухудшилось качество воды в Волчанецком водохранилище, остановлена подача воды в закрытый город Фокино, сообщает "Примтеплоэнерго" в четверг.

"В связи с прохождением циклона на территории Приморского края произошло резкое ухудшение качества воды в Волчанецком водохранилище. Для предотвращения подачи воды, не соответствующей санитарным требованиям, КГУП "Примтеплоэнерго" остановило работу гидроузла", - говорится в сообщении.

Пока ситуация не нормализуется, жителям ЗАТО питьевую воду будут подвозить.

В Фокине живут около 30 тысяч человек.

Тайфун принес в Приморье ливни 15 июля.