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ЕЭК и Межгосударственный авиационный комитет подписали план о взаимодействии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев на площадке Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провел встречу с председателем МАК Олегом Сторчевым, сообщила в четверг пресс-служба ЕЭК.

"Арзыбек Кожошев обозначил ключевые направления взаимодействия стран Евразийского экономического союза в сфере гражданской авиации, в том числе вопросы беспилотных авиационных систем. В частности, речь шла о проекте рекомендации Коллегии ЕЭК "О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере применения беспилотных авиационных систем в гражданской авиации", - говорится в сообщении.

"В целях содействия развитию сферы беспилотных авиационных систем в государствах ЕАЭС планируется совершенствовать законодательство, развивать международное сотрудничество и обмениваться опытом, в том числе в рамках специальной рабочей группы", - сказал министр ЕЭК, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в ходе переговоров детально обсуждена Концепция МАК по созданию общего информационного пространства для обмена данными в области безопасности полетов, расследования авиационных происшествий и инцидентов. Кожошев отметил, что это направление тесно связано с работой ЕЭК по формированию интегрированной информационной базы данных авиационных событий.

"Достигнута договоренность об участии представителей ЕЭК в заседаниях рабочих групп Координационной комиссии по дистанционно пилотируемым авиационным системам, которая занимается вопросами их интеграции в воздушное пространство, сертификации, подготовки персонала и развития инфраструктуры. По итогам встречи стороны подписали План реализации Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и МАК на 2027-2029 годы", - говорится в сообщении.

Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и МАК был подписан в 2013 году. Стороны совместно разрабатывают и принимают Планы реализации на каждый трехлетний период.

ЕЭК Евразийский экономический союз МАК Межгосударственный авиационный комитет
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