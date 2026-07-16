Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест делового партнера бизнесмена Ильи Трабера Владимира Даниленко, обвиняемого по делу о заказном убийстве.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Владимира Даниленко меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

18 июня Басманный суд арестовал Даниленко, которого следствие считает организатором заказного убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года а Ленинградской области.

Кроме Трабера и Даниленко по делу арестованы еще двое - предполагаемые исполнитель убийства Алисултан Надирбегов и пособник Саид Саладинов.

Всем четверым предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК).

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Петербург).