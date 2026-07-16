ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в четверг заверил федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии "Родина".

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 298 человек, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "Родина", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.

Согласно второму принятому постановлению, ЦИК решил заверить список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам, в количестве 65 человек.

Кроме того, ЦИК разрешил партии открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.