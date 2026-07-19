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На лечении находятся 40 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На лечении в больницах Подмосковья и федеральных медцентрах находятся 40 пострадавших при атаке на логистический центр в Московской области, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам в воскресенье.

За амбулаторной помощью обратились 29 пострадавших/

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, отметил Кузнецов.

В ночь на субботу несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Повреждения получила нефтебаза в Ногинске и склад Wildberries в Электростали.

Алексей Кузнецов Минздрав Подмосковье Московская область Wildberries Электросталь
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