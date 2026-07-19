Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Вольное Днепропетровской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, взяла под контроль село Вольное Днепропетровской области, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение суток нанесены удары по пяти бригадам и четырем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери армии Украины составили: до 480 военнослужащих, боевая бронемашина и 11 автомобилей.

В Минобороны заявили, что подразделения группировки зачистили населенный пункт и закрепились на достигнутом рубеже.

Военные отметили, что взятие под контроль Вольного "позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на данном участке".