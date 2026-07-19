Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 678 беспилотников ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", почти 680 беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа",- сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Кроме того, по данным ведомства, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.