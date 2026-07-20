СКР возбудил дело об атаке БПЛА на московский регион

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В связи с атакой дронов в ночь на 20 июля в московском регионе возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает СКР.и формированиями Украины в московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

Она отметила, что "в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане".

В СК дадут полную уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.