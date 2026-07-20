"Бюро 1440" запустило вторую партию спутников для российской системы доступа в интернет

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") 19 июля реализовала второй пакетный запуск космических аппаратов низкоорбитальной группировки для создания российской системы спутникового интернета, сообщила компания.

Она не уточняет, сколько спутников было запущено во вторую партию.

После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами "Бюро 1440". После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту, добавили в компании.

Первую партию из 16 спутников "Бюро 1440" запустило в конце марта. Позднее один из этих спутников был утрачен, писали в июне СМИ со ссылкой на данные сайтов для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org.

"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

Целевой срок начала коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году.

Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту планируется вывести более 250 космических аппаратов. Спутники разрабатываются и производятся на предприятиях "Бюро 1440". Всего в компании работает более 3 тыс. инженеров и производственных сотрудников.