Верховный суд РФ отказал в рассмотрении надзорной жалобы "Яблока" на снятие с выборов в Госдуму
"Яблоко" готовит жалобу в Конституционный суд РФ
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу "Яблока" на снятие списка партии с выборов в Государственную думу, говорится на сайте организации в четверг.
"Верховный суд России отказал в передаче надзорной жалобы "Яблока" на рассмотрение президиума суда", - говорится в сообщении партии.
Там отмечается, что "жалоба объемом 64 страницы была подана накануне, 2 сентября, таким образом, на ее изучение в Верховном суде ушло около суток".
"Мотивы отказа пока неизвестны. Юрист партии Виталий Исаков запросил в Верховном суде заверенную копию судебного акта, принятого по результатам рассмотрения надзорной жалобы", - уточняется в сообщении.
"Юристы "Яблока" уже приступили к подготовке жалобы в Конституционный суд России. Партия намерена подать ее в кратчайшие сроки", - подчеркивает партия.
10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Государственную думу по иску партии "Родина". 17 августа Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе.