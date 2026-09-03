Верховный суд РФ отказал в рассмотрении надзорной жалобы "Яблока" на снятие с выборов в Госдуму

"Яблоко" готовит жалобу в Конституционный суд РФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу "Яблока" на снятие списка партии с выборов в Государственную думу, говорится на сайте организации в четверг.

"Верховный суд России отказал в передаче надзорной жалобы "Яблока" на рассмотрение президиума суда", - говорится в сообщении партии.

Там отмечается, что "жалоба объемом 64 страницы была подана накануне, 2 сентября, таким образом, на ее изучение в Верховном суде ушло около суток".

"Мотивы отказа пока неизвестны. Юрист партии Виталий Исаков запросил в Верховном суде заверенную копию судебного акта, принятого по результатам рассмотрения надзорной жалобы", - уточняется в сообщении.

"Юристы "Яблока" уже приступили к подготовке жалобы в Конституционный суд России. Партия намерена подать ее в кратчайшие сроки", - подчеркивает партия.

10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Государственную думу по иску партии "Родина". 17 августа Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе.