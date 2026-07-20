Лавров заявил о последовательной реализации решений, одобренных лидерами России и КНДР

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Решения, одобренные лидерами России и КНДР на саммите в Пхеньяне в 2024 году, последовательно воплощаются в жизнь, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"С саммита в Пхеньяне в июне 2024 года прошло два года, и решения, которые там были одобрены нашими лидерами, последовательно воплощаются в жизнь. Вносим в этот процесс вклад и мы, как внешнеполитические ведомства, в частности, проводя уже третий раунд стратегического диалога", - сказал он на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

"Важно, что доверительное общение президента Путина и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына продолжается. В этом контексте хотел бы особо отметить их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией", - отметил Лавров.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.

19 июля президент Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.