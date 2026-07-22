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Москва не поддерживает призывы о денуклеаризации Корейского полуострова

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - С учетом нынешней ситуации на Корейском полуострове Россия не присоединяется к призываем о его денуклеаризации и поддерживает курс властей КНДР на укрепление суверенитета и обороноспособности, заявил на пресс-конференции в Маниле глава МИД России Сергей Лавров.

"Я не слышал, что сказал министр обороны Японии. Я слышал, что сказала премьер-министр (Санаэ) Такаити. Сейчас я не ручаюсь за дословность, но она сказал, что пора пересматривать три принципа, которые закреплены в конституции Японии: не производить, не обладать и не размещать ядерное оружие на территории этой страны, - сказал он. - Это серьезный сигнал, он перекликается с процессами по соседству".

"Имею в виду Республику Корея и Соединенные Штаты, которые регулярно проводят все более интенсивные учения с внедрением туда - с постепенным, но внедрением, ядерного компонента. Японцы подумывают, чтобы присоединиться к этим упражнениям. Поэтому ситуация серьезная", - пояснил российский министр.

Лавров отметил, что в ходе недавнего визита главы МИД КНДР в Москву российская сторона "четко подтвердила, что поддерживает курс председателя государственных дел Ким Чен Ына на укрепление суверенитета и обороноспособности КНДР".

"Мы подтвердили, как сказали еще два года назад официально, что больше в условиях, когда вокруг КНДР разворачиваются достаточно агрессивные игры с откровенным уклоном в то, чтобы сдерживать КНДР, а то и чтобы спровоцировать ее на какие-то военные действия, мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова", - заявил он.

Он напомнил, что "КНДР приняла соответствующие изменения в свою Конституцию".

"В условиях, которые долгие годы складывались вокруг этого государства, включая игнорирование положений резолюции Совета безопасности (ООН) о необходимости ослабления санкций, в этих условиях наши друзья, союзники северокорейские, не видят другого способа защитить свой суверенитет. И мы с полным пониманием относимся к этой их позиции", - заявил Лавров.

"Но то, что здравый смысл все-таки должен возобладать, мы на это очень надеемся. Потому что нагнетание напряженности, отказа от всех тех пониманий, которые были достигнуты в шестистороннем формате по Корейскому полуострову, это все ведет к достаточно серьезному обострению", - добавил он.

КНДР Сергей Лавров Япония Корейский полуостров МИД США Санаэ Такаити
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