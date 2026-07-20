Лавров отметил мужество военнослужащих КНДР при освобождении Курской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бойцы Корейской народной армии ценой своей жизни приближали освобождение Курской области, российский народ никогда не забудет их подвиг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Союзнические отношения Москвы и Пхеньяна сохраняются и по сей день, отметил министр в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

"Наиболее ярко это проявилось в Курской области, где бойцы корейской народной армии плечом к плечу сражались вместе с нашими бойцами за российскую землю как за свою, и ценой жизни приближая освобождение этой земли от укронацистов и иностранных наемников", - сказал министр.

В Пхеньяне 26 апреля состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежных военных операций, напомнил Лавров.

"Величественный мемориальный комплекс стал символом дружбы и единства наших народов, навсегда запечатлевшим память о героизме бойцов корейской народной армии", - подчеркнул Лавров.

"Наш народ никогда не забудет беспримерные подвиги, исключительное мужество корейских военнослужащих, их самоотверженность, которые были проявлены в ходе сражений вместе с нами в одном окопе против общего врага", - сказал министр.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.