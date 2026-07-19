Президент РФ на встрече с главой МИД КНДР выразил признательность за поддержку СВО

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области.

"Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской Народной Армии для участия в освобождении территории Курской области", - сказал он на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Путин отметил, что доблесть, отвага, мужество и героизм военнослужащих КНДР отмечены государственными наградами Российской Федерации. "Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками", - добавил президент РФ.