Разработана балльная система оценки локализации химических материалов для электроники

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует распространить балльную систему оценки степени локализации промышленной продукции на химические материалы, используемые, в частности, для производства электронной компонентной базы (ЭКБ). Предполагается, что это позволит защитить внутренних производителей от импорта, в том числе из Китая.

Изменения в постановление правительства №719 (регламентирует присвоение промпродукции статуса российской, что в дальнейшем позволяет претендовать на господдержку и преференции в рамках госзаказа) в части химпродукции подготовлены Минпромторгом и размещены на regulation.gov.ru.

Документ "разработан в инициативном порядке с целью снижения зависимости высокотехнологичных областей промышленности от зарубежных поставщиков, обеспечения обороноспособности и достижения технологического суверенитета РФ", отмечается в пояснительной записке к проекту.

После утверждения изменений, для признания продукцией российского производства необходимо будет набрать определенное количество баллов (от 140 до 220 в зависимости от вида товара) производителям следующих химических соединений: красный фосфор, оксихлорид фосфора, трибромид бора, бромид водорода, оксид бора (III), гексафторид вольфрама, таллий азотнокислый, химически осажденный мел, тиоцианат калия, особо чистая перекись водорода, транс-1,2-дихлорэтилен, фторметан, дифторметан, этилендиамин, гидроксид тетраметиламмония, тиомочевина, тетракис(диметиламино)титан, N-метил-2-пирролидон, триметилфосфат, триэтилборат, триэтилфосфат, ацетилацетон.

Баллы будут начисляться за использование российского сырья, а также проведение на территории РФ различных технологических операций.

В Минпромторге напомнили, что сейчас в рамках комплексной программы "Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года" ведется разработка критически важных химических материалов, необходимых для производства изделий ЭКБ. Необходимость введения балльной системы оценки локализации, как отмечают авторы проекта постановления, "обусловлена стремлением защитить российский рынок химической продукции от конкуренции со стороны в первую очередь китайских производителей".

Проект постановления согласован со всеми производителями перечисленных в нем химических материалов, говорится в пояснительной записке.