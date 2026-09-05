Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено двенадцати городам России

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 12 городам за вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" г. Березники, г. Бийску, г. Вятские Поляны, г. Йошкар-Оле, г. Копейску, г. Королеву, г. Первоуральску, г. Саранску, г. Серову, г. Уссурийску, г. Ухте, г. Черемхово", - говорится в тексте указа главы государства, размещенного в субботу на сайте официально-правовой информации.