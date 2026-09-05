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Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес-джет, на борту которого могут находиться спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

"Самолет приземлился в аэропорту "Внуково", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что у Уиткоффа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил спецпосланников для переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, у Вашингтона появилась новая идея относительно возможного мирного соглашения.

Уиткофф и Кушнер в последний раз посещали Москву в январе, когда провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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