Водитель без прав наехал на людей на остановке в Ярославле при полицейской погоне

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое доставлены в больницу в результате наезда автомобиля на группу людей на остановке в Ярославле, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

"Утром 5 сентября на проспекте Октября нарядом ДПС Госавтоинспекции выявлен автомобиль "Мерседес", водитель которого не выполнил требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Незамедлительно были приняты меры к преследованию и задержанию нарушителя.

Около 8:18 в районе д. 1 по Тутаевскому шоссе водитель иномарки совершил наезд на группу граждан и остановочный комплекс. По предварительным данным, в результате ДТП погиб мужчина-пешеход 1985 г. р., еще двое граждан доставлены в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 18-летний водитель иномарки, не имевший права управления транспортным средством, задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.