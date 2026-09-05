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Путин дал указание не наносить удары по Киеву 5-8 сентября в связи с визитом Уитткофа и Кушнера

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приказал, начиная с полуночи субботы на трое суток остановить удары по Киеву в связи с подготовкой и проведением контактов представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинской столице, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, такая информация поступала (о прекращении огня Киевом - ИФ). Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву", - сказал Песков "Интерфаксу".

По словам представителя Кремля, "это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве".

Владимир Путин
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