Пять человек погибли и пять ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали шесть городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его данным, в Брянке ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю. "Погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мама", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал легковую машину в Луганске, в результате погиб 35-летний мужчина, 26-летний парень получил ранения.

"В Кременском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по еще одному автомобилю, пострадала супружеская пара. В Северодонецке в результате атаки беспилотника пострадала 68-летняя женщина. В городском округе город Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист", - сообщил глава ЛНР.

Он добавил, что в Краснодонском муниципальном округе произошло несколько случаев детонации взрывоопасных предметов. "В результате взрывов погиб 14-летний подросток, еще один 13-летний школьник получил ранения", - уточнил Пасечник.