Поиск

Пять человек погибли и пять ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали шесть городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его данным, в Брянке ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю. "Погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мама", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал легковую машину в Луганске, в результате погиб 35-летний мужчина, 26-летний парень получил ранения.

"В Кременском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по еще одному автомобилю, пострадала супружеская пара. В Северодонецке в результате атаки беспилотника пострадала 68-летняя женщина. В городском округе город Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист", - сообщил глава ЛНР.

Он добавил, что в Краснодонском муниципальном округе произошло несколько случаев детонации взрывоопасных предметов. "В результате взрывов погиб 14-летний подросток, еще один 13-летний школьник получил ранения", - уточнил Пасечник.

ЛНР Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Водитель без прав наехал на людей на остановке в Ярославле при полицейской погоне

Пять человек погибли и пять ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

 Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Аэропорт Геленджика возобновил работу

 Аэропорт Геленджика возобновил работу

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Москва отвергла заявления Киева о якобы небезопасности воздушного пространства РФ

Минюст РФ внес в реестр иноагентов интернет-издание "Новая газета"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11566 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3653 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов